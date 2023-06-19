Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 19 июня 2023 года Фото: Вера Зенина

В Тюменской области все еще продолжают бушевать природные пожары. За прошедшие сутки спасатели потушили три лесных возгорания общей площади 21,4 гектара, но огонь никак не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.

Так, на утро 18 июня спасатели зафиксировали три действующих лесных пожара, из которых два - новые.

По данным областного департамента лесного хозяйства, 19 июня в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется I класс пожарной опасности (опасности нет), в Тобольской авиазоне - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской - III класс пожарной опасности (средняя степень).

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в этом деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Напоминаем, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры.