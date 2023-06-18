В Тюмени открыли парк Российско-Армянской дружбы и памятник Маршалу Баграмяну

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюмень посетила делегация из Армении. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, программа у почетных гостей оказалась весьма насыщенная.

Так, сегодня, 18 июня, в микрорайоне Березняковский распахнула свои двери Армянская апостольская Православная Церковь «Сурб Месроп Маштоц».

Кроме того, в городе открыли парк Российско-Армянской дружбы и памятник Маршалу И. Х. Баграмяну

Отметим, что Иван Христофорович Баграмян - советский полководец и государственный деятель, дважды Герой Советского Союза и заместитель министра обороны СССР.

Цветы к памятнику возложили губернатор области Александр Моор и представители делегации, в числе которых вице-премьер Армения Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Вагаршак Арутюнян и почетный консул Армения в Тюмени, президент регионального союза армян Абрам Овеян.