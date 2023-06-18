На Тюменскую область надвигаются сильный ливень и град Фото: Вера Зенина

На Тюменскую область надвигаются сильный ливень и град. Информацию об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«19-20 июня местами ожидаются опасные явления: очень сильные дожди, ветер 25 м/с и более.

19 июня - местами грозы, крупный град», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В связи с этим гражданам стоит быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как сверху могут упасть куски крыши. Это же правило относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что областная столица побила 84-летний температурный рекорд и попала в рейтинг самых аномально теплых мест России.