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НовостиОбщество18 июня 2023 5:35

В Тюмень из Херсонской области прибыли еще шесть вынужденных переселенцев

Им окажут всю необходимую помощь
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыли шесть вынужденных переселенцев, в том числе двое детей. Информацию об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Приехали переселенцы поездом. На вокзале их встретили сотрудники областного МЧС и представители регионального департамента социального развития.

Людям окажут необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.

Напоминаем, что ранее в Тюмень прибыли еще пять переселенцев. Им предоставили все необходимое для комфортной жизни на новом месте.