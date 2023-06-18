В Тюмень из Херсонской области прибыли еще шесть вынужденных переселенцев

Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тюмень из Херсонской области прибыли шесть вынужденных переселенцев, в том числе двое детей. Информацию об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Приехали переселенцы поездом. На вокзале их встретили сотрудники областного МЧС и представители регионального департамента социального развития.

Людям окажут необходимую медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также индивидуальное сопровождение.

Напоминаем, что ранее в Тюмень прибыли еще пять переселенцев. Им предоставили все необходимое для комфортной жизни на новом месте.