«Спасибо за внимание и заботу»: Александр Моор поздравил тюменских медработников с профессиональным праздником

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил медицинских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.

В своем видеообращении он отметил, что профессия медработника во все времена пользовалась заслуженным почетом и уважением, ведь эти люди и днем, и ночью, выполняя благородную миссию, приходит на помощь, спасает жизни и здоровье.

- Вкладывая в модернизацию самой системы, мы приобретаем современное оборудование и лекарства, обновляем больницы, ФАПы и амбулатории, закупаем автомобили скорой помощи и санитарный транспорт. Одним словом, мы создаем комфортные условия для вашей работы и профессионального роста. И главный результат наших совместных усилий - увеличение средней продолжительности жизни тюменцев, - сказал глава региона.

Также Александр Моор подчеркнул, что тюменская медицина сталкивается с разными вызовами. Так, ее работники достойно выдержали удар пандемии, провели масштабную кампанию по вакцинации, а теперь помогать бойцам в зоне СВО и оказывать помощь жителям Донбасса, том числе и в подшефном Краснодонском районе.

- Дорогие друзья, от имени всех жителей Тюменской области спасибо вам за профессионализм, трудолюбие, отзывчивость, внимание и заботу. Уверен, эти качества и впредь будут визитной карточкой тюменской медицины,- обратился губернатор к медицинским работникам.

Также он пожелал медикам крепкого сибирского здоровья, счастья, добра и благополучия.

Отметим, что на сегодня в системе здравоохранения Тюменской области трудятся свыше 23 тысяч человек.