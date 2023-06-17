В Затюменском парке пробегут морскую милю в поддержку выхода документалки о Владиславе Крапивине

Фото: из личного архива

Благотворительный забег «Морская миля» пройдет в День Молодежи 24 июня на фестивале «Станция молодежная» в честь поддержки документального фильма о Владиславе Крапивине. Тематический забег пройдет в Затюменском парке: все желающие пробегут 1 875 метров, что равняется одной миле.

Условие участия одно – внесение свободного доната на краудфандинговой платформе http://Planeta.ru (проект «Документальный фильм про Владислава Крапивина»). Также необходимо нужно зарегистрироваться на сайте Моi-portal.ru или подать заявку на месте в день проведения.

Все участники забега получат набор открыток и книжную закладку с иллюстрациями Евгении Стерлиговой по мотивам книг Крапивина и наклейку с порядковым номером для забега. По окончании забега среди номеров и разыграют призы от организаторов и партнеров.

По словам режиссера документалки Дмитрия Колобова, тематический забег призван поддержать команду в создании первого полнометражного докфильма о Крапивине. Это позволит узнать о писателе большому количеству людей.

Ранее мы сообщали о том, что тюменцы могут финансово поддержать создание фильма о Владиславе Крапивине.