В День молодежи на стадионе «Геолог» детям раздадут более двух тысяч порций тюменского пломбира Фото: Лидия Шумкова

Более двух тысяч порций тюменского пломбира и прохладительные напитки раздадут детям и подросткам 24 июня в День молодежи на стадионе «Геолог», где пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД.

Впервые для детей устроят также школу управления электросамокатом. Инструкторы объяснят и покажут ребятам, как правильно ездить на таком транспорте. Здесь же можно будет поиграть в шахматы, посмотреть бой спортсменов тюменской федерации ММА, поиграть с аниматорами и заляпать автомобиль ладошками новый автомобиль. А еще вертолет «ЮТэйр» (Ми-9» сбросит парашютистов и выполнит демонстрационный полет над стадионом).

Среди участников разыграют рюкзаки-холодильники, бейсболки и бутылки для воды.

Начало мероприятия и мастер-классов намечено на 14 часов, в 16 часов пройдет полет вертолета и показательные выступления парашютистов.