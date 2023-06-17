Пьяный водитель «Тойоты Камри» насмерть угробил пассажира на дороге Аромашево - Вагай

Фото: скриншот с видео Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

40-летний пассажир автомобиля «Тойота Камри» погиб в ДТП на 40-м километре автодороги Аромашево – Вагай в Тюменской области. Мужчина ехал вместе с 38-летним водителем, которого лишили права управления транспортом за пьяное вождение. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Ранения получил водитель машины и пассажиры 38 и 34 лет – всех их доставили в больницу с разными травмами. Все пострадавшие – жители Вагайского района, которые были пьяны. Пьян был и водитель «Тойоты»: показания алкотестера составили 1,5 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени на Червишевском тракте «Хонда» сбила десятилетнего велосипедиста.