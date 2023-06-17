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НовостиПроисшествия17 июня 2023 13:26

Рейс Тюмень - Бишкек задержали почти на 12 часов из-за столкновения самолета с осветительной матчтой

Пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Рейс Тюмень - Бишкек задержали почти на 12 часов из-за столкновения самолета с осветительной матчтой

Рейс Тюмень - Бишкек задержали почти на 12 часов из-за столкновения самолета с осветительной матчтой

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени до сих пор задерживается вылет рейса Тюмень – Бишкек, который по расписанию должен был вылететь в 7.20 утра, однако из-за столкновения самолета с осветительной мачтой вылет перенесли на 18.30. Во время буксировки «Боинг-737» авиакомпании Norwind получил повреждение заканцовки левого полукрыла.

Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Рощино

Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Рощино

Из-за ЧП Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».

Фото: СК на транспорте

Фото: СК на транспорте

Во время авиаинцидента на борту самолета находились 134 пассажира (28 из них дети). Пострадавших нет. По окончании проверки следователи примут процессуальное решение.