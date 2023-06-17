Купчиха Мальвина Зеневич из XIX века проведет для тюменцев экскурсию «Улица Садовая, скамеечка кленовая» Фото: Вадим Бегун

Купчиха Мальвина Зеневич откроет тайны тюменских особняков на экскурсии «Улица Садовая, скамеечка кленовая», которая пройдет на пешеходной улице Дзержинского. Образ экскурсовода Виктории Бондаревой не надуманный, ведь купчиха Мальвина Ивановна действительно жила в Тюмени на рубеже XIX-XX веков. Она сестра прапрабабушки экскурсовода, поэтому у Виктории не было раздумий, какой образ выбрать для экскурсии.

По словам экскурсовода, Мальвина Воротынская (девичья фамилия) из обедневших дворян родом из современной Белоруссии. Когда она была маленькой, родители привезли ее в Тобольск, куда семью отправили в ссылку. Здесь Воротынские и обосновались.

Когда ей было 32, к ней посватался вдовец с четырьмя детьми, аптекарь Иосиф Зеневич. В 1906 году семья перебралась в Тюмень, где Зеневичи купили у супругов Игнатьевых дом на ул. Спасской, который сохранился до наших дней, сообщает «Тюменская область сегодня». Помимо первоначальной планировки в доме сохранилась уникальная интерьерная роспись.