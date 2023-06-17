В Тюмени на Червишевском тракте «Хонда» сбила десятилетнего велосипедиста Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Десятилетнего велосипедиста сбил накануне, 16 июня, водитель автомобиля «Хонда» на ул. Червишевский тракт, 58. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ребенок выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. Школьник получил травму ключицы, обстоятельства ДТП выясняются.

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В деревне Новопокровка Нижнетавдинского района отстранили от участия в дорожном движении 22-летнего водителя, у которого нет права управления транспортом. Более того, у машины не работали фары. Автомобиль поместили на спецстоянку.