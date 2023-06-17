Поступающих в тюменские вузы ждет 7 тысяч 42 бюджетных места на разные специальности Фото: Татьяна Коркина

Более 20 тысяч девятиклассников и почти 11 тысяч одиннадцатиклассников покинут школы в Тюменской области в 2023 году. Приемные комиссии откроются уже 20 июня, а пока заканчивается основной период ОГЭ и ЕГЭ. Для абитуриентов предусмотрено более 18 тысяч бюджетных мест. В тюменских вузах на бюджете смогут обучаться 7 тысяч 42 первокурсника, на коммерческой основе – 4 тысячи 458 ребят.

Как сообщает «Вслух.ру», со вторника можно отправиться в приемную комиссию ТюмГУ, ТюмГМУ, ТГИК, а сейчас можно посетить ТИУ и ГАУ Северного Зауралья. Приемная комиссия в вузах продлится до 25 июля, если на специальности не предусмотрены дополнительные экзамены.

Можно поступить и в ссузы, приемная кампания которых продлится вплоть до 15 августа. Тюменцы могут поступить в 15 колледжей, техникумов и 4 структурных подразделения вузов на 126 специальностей. Количество бюджетных мест – 11 тысяч 50, что больше чем в 2022 году, количество коммерческих – 2,5 тысячи.

Подать заявление в приемную комиссию можно лично, через официальный сайт вуза и ссуза, по Почте России или через «Госуслуги», сервисы которого заработают 20 июня. Поступающим нужно заполнить заявление, предоставить паспорт, аттестат, документы, подтверждающие льготы и индивидуальные достижения и преимущественные права.