Специалисты Россельхозцентра рекомендуют бороться с тлей фитовермом и битоксибациллином Фото: Татьяна Коркина

Из-за жаркой и сухой погоды большая зеленая тля вышла с мест зимовки на две недели раньше, чем в 2022 году. Об этом заявили специалисты Россельхозцентра по Тюменской области после проведения фитосанитарного мониторинга. В особенности страдают нашествием тли ярова пшеница, ячмень ранних сроков сева и плодово-ягодные деревья и кустарники.

По словам специалистов, расселение тли происходило на цветущих растениях, ведь сочная зелень, бутоны и цветы и привлекает тлю. Пострадали от нашествия тли дикие яблони, вишня и сорняки, которые зацвели раньше основных плодово-ягодных кустарников и культурных растений. Однако жара и сушь сдерживает распространение тли, ведь она любит влагу и тепло. Сейчас зараза перемещается с отцветающих яблонь-дичек на всходы в огородах и дачные участки.

Для предотвращения массового расселения тли на участках специалисты рекомендуют обрабатывать пострадавшие посадки средствами защиты растений (фитоверм, битоксибациллин). При этом защищать растения нужно в соответствии с гигиеническими требованиями и соблюдать регламент применения техники безопасности и правильной дозировкой, сообщает «Тюменская линия».

Ранее мы рассказывали о том, как избавляться от белых бабочек на даче.