Жителей Тобольска в День молодежи научат рисовать пейзажи кофейным раствором Фото: Татьяна Коркина

Настольные игры, квизы, музыкальные каверы и мастер-классы ждут участников тобольского фестиваля «Станция молодежная», приуроченная ко Дню молодежи 24 июня. Участники мероприятия получат билеты на стойке администратора (в виде железнодорожной кассы) с указанием времени и «платформы» проведения. Расписание мероприятия будет отображено на электронном табло, а диспетчеры объявят о старте события.

В Тобольске праздничная программа ко Дню молодежи начнется в 13 часов на площадке Аптекарского сада. Затем с 13.30 до 15 часов пройдет музыкальный пленер, где участники послушают выступление кавер-группы «Февраль». В 15 часов стартует мастер-класс по кофеграфии (это рисование пейзажей с помощью кофейного раствора). В мультицентре «Моя территория» («Платформа игры») с 15 до 16.30 все желающие поучаствуют в фестивале настолок, а в 17 часов пройдет музыкальный квиз.

В течение фестиваля горожане могут поиграть в ремейк игры «Мемология» и принести корм для животных в рамках благотворительной акции, сообщает «Мегатюмень».