На Сабантуе в Тюмени покажут мастер-класс по древнему виду боевого искусства на поясах Фото: Александра Васягина

В День города Тюмени 29 июля в парке Заречном развернется традиционный национальный татарский праздник Сабантуй-2023. По словам директора городского департамента культуры Ирины Алексеевой, гости праздника познакомятся с лучшими татарскими традициями, попробуют национальную кухню, станцуют, поиграют, споют татарские песни и поучаствуют в конкурсах.

В программе запланированы выступления артистов из Татарстана и юга Тюменской области, а также национальная борьба курэш, которая является древним видом боевого искусства на поясах.

Здесь же развернется «Мастерская Сабантуя» под руководством мастеров разных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области. Гости познакомятся с созданием панно, сапог, головных уборов, музыкальных инструментов и национальных украшений.

Как сообщает «Вслух.ру», основные праздничные мероприятия в День города запланированы на площади 400-летия Тюмени, на Цветном бульваре, на набережной Туры, площади Солнца, в Гилевке и других локациях.

А вот какие мероприятия проходили в День города в прошлом году.