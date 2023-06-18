За год в Тюменской области будут производить 12 миллионов яиц индейки Фото: Вера Зенина

На племенном репродукторе индейки в Тюменской области будут производить 12 млн яиц в год. Об этом сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания комитета.

- Это позволит обеспечить более 30% всей потребности в данном виде продукта в РФ, - подчеркнул он.

Последние площадки по производству инкубированного яйца индейки планируется открыть летом 2023 года в Исетском районе. Сейчас там строится племенной репродуктор индейки второго порядка, передает «Тюменская линия».