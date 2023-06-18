Врач-гастроэнтеролог объяснила тюменцам, как выбрать хорошую клубнику Фото: Вера Зенина

В сезон клубники хочется насладиться этой ягодой сполна. Большинству тюменцев, у которых нет своих дач, приходится идти за ней в торговые точки. Как же выбрать хорошие ягоды?

Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина рассказала, что хорошая ягода будет отличаться ярким ароматом, поэтому обязательно нужно ее понюхать.

- Не стоит брать ягоды с сухими хвостиками, они уже долго пролежали, быстро пустят сок и могут забродить. Лучше оставить на прилавке и мятые ягоды, с пятнами. Саму ягоду это не сильно портит, но в местах повреждений активно размножаются бактерии и грибки, пока незаметные глазу, - говорит специалист.

Кстати, клубника входит в число ягод, которыми легко отравиться. Из-за отсутствия твердой кожицы как, например, у бананов, яблок или апельсин, она менее защищена от воздействия удобрений и пестицидов.

- Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, - предупреждает специалист.

Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением. А ранятся они в холодильнике около трех дней, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».