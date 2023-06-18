Ялуторовские музеи приготовили для юных горожан насыщенную летнюю программу

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

В Ялуторовском музейном комплексе началась первая смена программы «Каникулы в музее». Сотрудники музеев «Торговые ряды», «Дом природы» и Краеведческого музея постарались придумать для ребят такие занятия и мероприятия, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и здоровьесберегающими.

Поиск, приключения, неразгаданные загадки, творческие задания - все это ожидает любого, пожелавшего в них поучаствовать.

Ребят ждут игровые программы «Ложка-ежка» («Торговые ряды»), «Карта старого пирата» («Дом природы»), «Вокруг света» и «Предметология» (Краеведческий музей). Играя и проводя время со сверстниками, дети узнают много интересного и полезного. А еще они могут посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее «Торговые ряды», или «Медовая свеча» в «Доме природы».

Все мероприятия проводятся по предварительной записи: 8(34535) 327-50 («Торговые ряды»), 8(34535) 325-58 («Дом природы»), 8(34535) 2-03-65 (Краеведческий музей).