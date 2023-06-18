Как повысить урожайность томатов: советы тюменцам

Как повысить урожайность томатов Фото: Вера Зенина

Чтобы повысить урожайность томатов, тюменцам необходимо заполнить простые, но важные правила.

Во-первых, растению нужны редкие, но обильные поливы, однако и переусердствовать нельзя. Перелив чреват развитием грибковых заболеваний, приостановкой в росте и ухудшением вкуса плодов, в том числе их растрескиванием. В среднем за один полив кусту требуется до трех литров воды. Периодичность - два-три раза в неделю.

Помимо полива необходимо следить за температурой в теплице. Томаты - культура теплолюбивая, но если показатель на термометре превышает 30 градусов, то растения подвергаются сильнейшему стрессу. А температура воздуха выше +35 делает пыльцу стерильной, и она просто не может оплодотворять цветки. Оптимальная температура для томатов следующая: днем +22 , ночью + 18.

Вечером раз в неделю растения следует опрыскивать препаратом Циркон и Завязь - для снятия стресса.

За вегетативный сезон томаты нуждаются в четырех-пяти подкормках. В начале роста нужен азот, например, мочевина (1 ст. ложка на 10 литров воды). Такую подкормку делают один раз через две недели после высадки рассады. А в период завязывания плодов дают удобрения, в составе которых преобладает фосфор и калий, сообщает «Тюменская область сегодня».