В Тюменской области больше всего подорожали услуги зарубежного туризма

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С начала гожа жители Тюменской области выложили за платные услуги 53 млрд 444,3 млн рублей, что на 6,5 млрд больше, чем год назад - 46 млрд 926,3 млн рублей.

Отметим, что объем платных услуг в январе и феврале превышал 12,8 млрд рублей, а в марте и апреле - 13,8 млрд рублей в месяц.

По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем на 33%, за год - на 47,1%.

С начала года на 8% выросли в цене услуги пассажирского транспорта, на 7,5% - медицинские услуги, на 4% - услуги правового характера, на 2,9% - телекоммуникационные.

Меньше всего за четыре месяца увеличилась стоимость бытовых услуг, жилищно-коммунальных, включая аренду квартир, услуг организаций культуры и образования - на 0,7-1,3%, сообщает «Вслух.ру».