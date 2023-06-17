В Уватском районе снесут разваливающиеся дома и очистят воду сорбентом Фото: Татьяна Коркина

В Уватском районе начали сносить расселенные аварийные дома, которые признаны непригодными для жилья. По словам главы района Вячеслава Елизарова, подрядчики работают в поселке Нагорный, где снесут четыре многоквартирных дома.

- Ранее снесли дом в Туртасе, и на этом месте уже выполнена планировка участка. Всего на территории района в текущем году будет снесено 14 аварийных домов в Туртасе, Мугене, Увате, Нагорном, Острове и Ищике, - рассказал Вячеслав Елизаров.

По программе переселения людей из аварийного жилья в 2022 году новые квартиры получили 219 человек, в 2023 – 61 человек.

А еще с начала лета в Уватском районе начали ремонтировать сети водоснабжения. Как отметил директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков, для очистки воды в сетях всех сел и деревень Уватского района уже купили сорбент и все необходимое для ремонта. В Красном Яру, например, начали менять теплотрассу, а в Увате начали менять один из котлов. По его словам, чем раньше начинаешь готовиться к зиме, тем лучше будет результат.

Ранее мы сообщали о том, что туристов в Уват будут заманивать рыбалкой, медведями и историями.