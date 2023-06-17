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НовостиЭкономика17 июня 2023 5:18

Тюменская область переплюнула Челябинскую по производству всех видов мяса

Регин занял лидирующие позиции среди субъектов УрФО
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменская область переплюнула Челябинскую по производству всех видов мяса

Тюменская область переплюнула Челябинскую по производству всех видов мяса

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область обошла Челябинскую по производству всех видов мяса. Хотя это было нелегко, но аграрии это сделали. Об этом заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, по итогам очередного заседания комитета. По его словам, тюменское животноводство заняло лидирующие позиции в рейтинге среди всех субъектов УРФО.

- У нас первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и многие другие значимые показатели. Все это говорит о том, что департаментом АПК и региональным правительством в целом, была проделана огромная работа, - цитирует Владимира Ковина «Тюменская линия».

Это стало возможным, в том числе, благодаря внедрению передовых технологий. Это позволяет снизить производственные потери и издержки, которые возникают при человеческом факторе.

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о том, что в Тюменской области растет производство мяса, консервов, кисломолочки, конфет и печенюшек.