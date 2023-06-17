Тюменская область переплюнула Челябинскую по производству всех видов мяса Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область обошла Челябинскую по производству всех видов мяса. Хотя это было нелегко, но аграрии это сделали. Об этом заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, по итогам очередного заседания комитета. По его словам, тюменское животноводство заняло лидирующие позиции в рейтинге среди всех субъектов УРФО.

- У нас первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и многие другие значимые показатели. Все это говорит о том, что департаментом АПК и региональным правительством в целом, была проделана огромная работа, - цитирует Владимира Ковина «Тюменская линия».

Это стало возможным, в том числе, благодаря внедрению передовых технологий. Это позволяет снизить производственные потери и издержки, которые возникают при человеческом факторе.

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о том, что в Тюменской области растет производство мяса, консервов, кисломолочки, конфет и печенюшек.