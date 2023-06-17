Тюменцам советуют избавляться от белых бабочек на даче с помощью пахучих тряпок Фото: Татьяна Коркина

Благодаря мягкой зиме и жаркой и сухой погоде весной в Тюмени проснулись белые бабочки. Безобидные боярышницы из семейства белянок питаются нектаром цветов (а они способствуют хорошему опылению), а вот их гусеницы уничтожают плодовые и декоративные культуры. Одна бабочка способна отложить до 500 оранжевых яиц, так что заражение может быть массовым.

Яйца можно обнаружить на нижней части листьев или в укромных уголках участка на поверхности стен деревянных построек. Через 2-3 недели из них появляются серые с двумя рыжими полосками по спине гусеницы. Растут насекомые медленно, а едят они листья различных культур, в томчисле, плодовых деревьев.

Чтобы избавиться от вредителей, растение нужно опрыскать любым синтетическим инсектицидом. Если до снятия урожая осталось больше месяца, то можно использовать «Алатар», «Кинмикс», «Сэмпай» или «Алиот». Если меньше месяца – «Битоксибоциллином» и «Лепидоцидов».

В качестве профилактики подойдут отпугивающие материалы. Например, можно пропитать тряпки дегтем, а потом развесить их по периметру, чтобы поймать бабочек. Избавьтесь от сорняков, чтобы не привлекать насекомых.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», лучшая профилактика – осенняя обработка сада, сбор листвы вокруг плодовых деревьев и побелка стволов с добавлением березового дегтя.

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