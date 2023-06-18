Тюменские автоинспекторы контролируют водителей большегрузов

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Автоинспекторы Тюменской области контролируют соблюдение ПДД водителями большегрузов, в особенности на федеральных трассах, где вырос трафик грузового движения и аварийность с участием грузовиков.

Так, в этом году с участием большегрузов произошло 102 ДТП, в которых 18 человек погибли и 138 получили травмы. Причем почти половина аварий случилась по вине водителей.

Автоинспекторы проверяют наличие у водителей необходимой документации на грузы, работу тахометров, смену режима труда и отдыха. Также организован надзор за соблюдением требований организации безопасности дорожного движения со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Госавтоинспекции отметили, что с началом летнего периода аварийную обстановку на федеральных трассах обострило увеличение потока легковых автомобилей отпускников, следующих на юг. При этом ДТП с участием легковушек и большегрузов сопровождаются особенно тяжелыми последствиями, вплоть до летальных исходов.