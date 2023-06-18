Жители Тюменской области могут получить медицинскую консультацию в телеграме

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Теперь жители Тюменской области могут задать вопрос об оказании медицинской помощи в специальном чате в телеграме.

Представители медицинских организаций отвечают пациентам в течение двух часов с понедельника по субботу, время их работы - с 8.00 до 20.00.

Чтобы задать вопрос, необходимо перейти по ссылке «Тюменская область. Здоровье».

Отметим, что чат создан в рамках реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль» для помощи в коммуникации жителей с представителями медорганизаций города, в случаях возникновения сложностей, сообщает «Тюменская линия».