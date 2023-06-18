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НовостиОбщество18 июня 2023 6:23

Контролируя уровень холестерина, тюменцы смогут добавить себе 10 лет жизни

Для этого необходимо соблюдать некоторые рекомендации
Марина Прохорова
Контролируя уровень холестерина, тюменцы смогут добавить себе 10 лет жизни

Контролируя уровень холестерина, тюменцы смогут добавить себе 10 лет жизни

Фото: Вера Зенина

Врач-кардиолог высшей категории, врач-липидолог Тюменского кардиоцентра Инна Жевагина рекомендует горожанам взять за привычку проверять уровень холестерина в крови. Особенно это касается тех, у чьих родственников были инфаркты или инсульты в 40-50 лет.

Анализ можно сдать почти в любой лаборатории. Также стоить проверять и расширенные показатели - липидный спектр.

- Если мы наладим свое питание и уберем все нездоровые продукты (трансжиры, быстроусвояемые углеводы и животные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами и холестерином), то через 3-4 недели, как минимум, это будет первый шаг к выработке привычки правильно питаться, улучшится настроение, появится энергия и бодрость, снизится лишний вес, - говорит Инна Жевагина.

Через месяц правильного питания, отказа от вредных привычек (курения, употребления алкоголя, большого количества кофе и прочее) и подключения физической нагрузки, хотя бы регулярной ходьбы в течение часа, начнет нормализовываться вес. Через три недели регулярных занятий уровень липопротеинов низкой плотности снизится на 7-10%, а через три-шесть месяцев сильно укрепится здоровье (особенно сердечная мышца), пройдут негативные последствия неправильного питания, улучшится внешний вид, появится ощущение легкости, которое, в свою очередь, обеспечит позитивное настроение, избавит от негатива и состояния утомленности. А через год риск умереть от инфаркта или инсульта снизится на 80%.

Таким образом, соблюдая все рекомендации, вы добавите себе 8-10 дополнительных лет жизни, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».