Контролируя уровень холестерина, тюменцы смогут добавить себе 10 лет жизни Фото: Вера Зенина

Врач-кардиолог высшей категории, врач-липидолог Тюменского кардиоцентра Инна Жевагина рекомендует горожанам взять за привычку проверять уровень холестерина в крови. Особенно это касается тех, у чьих родственников были инфаркты или инсульты в 40-50 лет.

Анализ можно сдать почти в любой лаборатории. Также стоить проверять и расширенные показатели - липидный спектр.

- Если мы наладим свое питание и уберем все нездоровые продукты (трансжиры, быстроусвояемые углеводы и животные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами и холестерином), то через 3-4 недели, как минимум, это будет первый шаг к выработке привычки правильно питаться, улучшится настроение, появится энергия и бодрость, снизится лишний вес, - говорит Инна Жевагина.

Через месяц правильного питания, отказа от вредных привычек (курения, употребления алкоголя, большого количества кофе и прочее) и подключения физической нагрузки, хотя бы регулярной ходьбы в течение часа, начнет нормализовываться вес. Через три недели регулярных занятий уровень липопротеинов низкой плотности снизится на 7-10%, а через три-шесть месяцев сильно укрепится здоровье (особенно сердечная мышца), пройдут негативные последствия неправильного питания, улучшится внешний вид, появится ощущение легкости, которое, в свою очередь, обеспечит позитивное настроение, избавит от негатива и состояния утомленности. А через год риск умереть от инфаркта или инсульта снизится на 80%.

Таким образом, соблюдая все рекомендации, вы добавите себе 8-10 дополнительных лет жизни, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».