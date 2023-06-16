В Тобольском районе школьница выпала из окна дома и погибла

Трагедия случилась 14 июня 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области произошла трагедия с ребенком. В районе двух часов ночи тобольская школьница выпала из окна жилого дома. Подросток погибла. Трагедия случилась 14 июня 2023 года.

В социальных сетях знакомые девочки сообщают, что все произошло внезапно, приносят соболезнования родным.

– С высоты в жилых районах упал человек. Предварительно, это девочка-подросток, 11–12 лет, – пишут пользователи социальных сетей.

В департаменте здравоохранения Тюменской области редакции подтвердили информацию. Скорая помощь на место происшествия приехала в районе 3 часов ночи.

– Вызов поступил в 3:14. Спустя четыре минуты бригада прибыла на место. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали в департаменте.

Аналогичный инцидент уже происходил в Тобольске. К счастью, он закончился положительно. Девочка повисла на карнизе балкона пятого этажа на Октябрьской. Ребенка удалось спасти, врачи ее осмотрели, госпитализация не потребовалась.