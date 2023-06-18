Молодые тюменцы могут стать участниками Всероссийского форума «Территория смыслов»

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Тюменцы могут стать участниками Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», который пройдет с 26 июля по 8 августа в Солнечногорске (Московская область).

Участники смогут посетить одну из восьми образовательных платформ:

- на смене «Мыслить» (регистрация до 25 июня) философы, социологи, ученые и историки предложат идеи для формирования новых норм в российском обществе.

- на треке «Убеждать» журналисты, блогеры и лингвисты попробуют разработать систему современного языка.

- на платформе «Помогать» представители НКО и организаторы социальных проектов изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

- на площадке «Творить» искусствоведы и культурологи выяснят, как решать проблемы влияния массовой культуры на молодежь.

- на смене «Служить» представители органов власти, политики и управленцы обсудят, как повысить престиж госслужбы.

- на платформе «Учить» преподаватели познакомятся с новыми форматами в образовательной системе.

- на треке «Открывать» IT-специалисты и изобретатели определят роль начинающих специалистов в обеспечении технологического суверенитета страны.

- на площадке «Действовать» лучшие участники пятой «Территории смыслов» проработают ключевые направления развития России до 2050 года.

В этом году присоединиться к событию можно с 14-ти лет. Заявки принимаются на платформе «Росмолодежь. События».

Отметим, что в прошлом году Всероссийский молодежный форум посетили 25 тюменцев, среди них - победитель грантового конкурса от Росмолодежи Денис Кормин. Он участвовал в смене «Общество» с проектом «Автобус памяти» и выиграл 405 тысяч рублей на реализацию, сообщает «Мегатюмень».