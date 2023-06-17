Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 17 июня 2023 года

Фото:Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области до сих пор регистрируют возгорания в лесах. Противопожарный режим продлен до 24 июня 2023 года, но некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями удалось стабилизировать. Однако жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры.

По последним данным, в Тюменской области действовали три лесных пожара, которые локализованы на площади 25 гектаров земли. Среди регионов страны Тюменская область занимает 12 строчку по количеству и площади природных возгораний. Такой вывод можно сделать, судя по данным Федеральной «Авиалесоохраны». Тюменские спасатели самостоятельно справляются со стихией.

Согласно данным департамента лесного хозяйства Тюменской области, 17 июня четвертый класс пожарной опасности (высокая степень) прогнозируется в Ишимской авиазоне, а в Тобольской и Тюменской авиазонах – пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

На территории Российской Федерации за прошедшие сутки действовало 203 лесных пожара на площади, пройденной огнем 43 750 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе в 17 регионах нашей страны.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. Нарушение этих требований грозит как административной, так и уголовной ответственностью.

О природном возгорании необходимо оперативно сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.