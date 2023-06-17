В Тюменской области 17 июня ожидаются заморозки до -5 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сегодня, 17 июня 2023, местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северный, в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Ночью с 17 по 19 июня в приземных слоях местами ожидаются заморозки до -5 градусов. Температура воздуха ночью составит +5...+12 градусов, днем +15...+17 градусов. Поэтому будьте внимательны и осторожны в связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями.

По народному календарю 17 июня (4 июня по старому стилю) День Митрофана Навозника, патриарха Константинопольского, жившего в III-IV веках. В народе его назвали Навозником потому, что крестьяне всегда относились к навозу с уважением, как к залогу будущего урожая. На Митрофана ветер просили прислать благодатные теплые дожди, однако считалось, если ветер подует с севера, будет ненастье.

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