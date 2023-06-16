Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в СНТ «Липовый остров» под Тюменью на площади 180 кв. метров

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в СНТ «Липовый остров» под Тюменью. Сообщение о возгорании на улице 14-я Западная поступило сегодня в полдень, 16 июня. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

– По прибытию на место вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух жилых домов. Возникла угроза распространения пожара на соседние дома и строения, – уточнили в ведомстве.

Спасателям удалось остановить распространение огня и потушить пламя. Пожар удалось ликвидировать на площади почти 180 квадратных метров. Сведения о погибших и пострадавших в управление не поступало, отметили в МЧС.

В тушении огня принимали участие 29 спасателей, им в помощь было предоставлено семь единиц спецтехники.