В Тюменской области гаффскую болезнь обнаружили в озерах Иземетское и Эйхлыкуль

В Тюменской области в феврале 2023 года нашли новые озера с гаффской болезнью. Фото: Виктория Гаврик

Тюменские ученые обнаружили гаффскую болезнь еще в двух водоемах. Первая вспышка заболевания случилась несколько лет назад, тогда десятки людей получили отравление. Все они ели рыбу из озер Андреевское и Ишменевское Тобольского района. Согласно данным ГАУ Северного Зауралья, специалисты медицинского университета и «Госрыбцентра» пришли к выводу, что в Тюменской области гаффской болезнью заражены четыре водоема.

– Отметим также, что по состоянию на февраль 2023 года таких озер уже не два, а четыре. К известным прибавились озера Иземетское и Эйхлыкуль. Пока решается вопрос о продолжении исследования. Участники дискуссионного клуба «Республики 7» обсуждают возможность научного сопровождения отлова рыб из зараженных водоемов, что является одним из условий их оздоровления. Ведь, по предварительным данным, биомасса рыбы только в озере Андреевское составляет около 700 тонн (по состоянию на ноябрь 2022 года), при этом использовать ее в продовольственных целях категорически нельзя. Ученые готовы разработать способ переработки рыбы, изучив влияние высоких и низких температур на токсин, и возможность использования рыбы, выловленной из неблагополучных озер в качестве кормовой добавки либо удобрения, – рассказали в пресс-службе тюменского университета.

Отметим, ученые предложили в неблагополучных районах восстановить водообмен путем строительства гидротехнических сооружений на реках.