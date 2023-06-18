Тюменские врачи вернули возможность ходить пациенту с разрушенным позвонком

Фото предоставлено КП

Врачи тюменского медицинского города помогли молодому пациенту снова начать ходить. У него было редкое заболевание половой системы, которое привело к злокачественной опухоли, распространившейся прямо в позвоночный канал и разрушившей один из поясничных позвонков.

Мужчина поступил в отделение паллиативной помощи на инвалидном кресле, при этом его ноги были полностью обездвижены, а сам он испытывал сильную боль.

По словам заведующей отделения паллиативной помощи Виолетты Черной, без предварительного адекватного обезболивания приступить к лечению новообразования было невозможно, но родственники пациента были убеждены в том, что химиотерапия и предшествующее ей лечение боли только ухудшат здоровье мужчины.

После многочисленных разговоров с пациентом и его родными специалистам медицинского города все же удалось убедить их в правильности выбранной тактики лечения.

Сегодня, получив необходимое обезболивание, а также пройдя курс лучевой терапии и несколько курсов химиотерапии, мужчина вновь может передвигаться самостоятельно, чувствительность его ног восстановилась, а опухоль значительно уменьшилась.

Со временем врачи смогли отменить сильнодействующие обезболивающие препараты без вреда для здоровья пациента.