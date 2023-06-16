В Тюменской области мужчина зарезал родственника в пьяном угаре, закопал его тело в погребе и жил с этим 2 года

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Следователям удалось раскрыть уголовное дело двухлетней давности по факту убийства человека. В июне 2021 года житель Омутинского района пропал без вести. Оперативники завели уголовное дело по статье «Убийство».

Несмотря на отработанный круг общения мужчины, а также проведенные поисковые мероприятия в 2021 году, добиться результатов не представилось возможным, однако все необходимые мероприятия по уголовного делу продолжались.

Спустя полтора года правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Им оказался родственник потерпевшего. В его доме были найдены следы крови убитого.

По версии следствия, в июне 2021 года в ходе алкогольной вечеринки между мужчинами произошла драка, один из участников применил нож в потасовке и ударил родственника несколько раз в область грудной клетки. От травм мужчина скончался. Убийца закопал его останки в погребе заброшенного дома. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Мужчину взяли под стражу до вынесения приговора суда.