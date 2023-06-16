Тюменская область заняла 3-е место в национальном рейтинге инвестклимата на ПМЭФ–2023

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге инвестклимата, который позволяет оценить усилия региональных властей по созданию хороших условий для бизнеса. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Итоги рейтинга подвели во время петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.

– Третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ – результат нашей совместной работы с предпринимателями. Несмотря на все вызовы, мы не только сохранили темпы развития региональной экономики, но и сумели их нарастить, – отметил Александр Моор.

Напомним, в прошлом году Тюменская область заняла в национальном рейтинге инвестклимата пятое место.