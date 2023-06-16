«Роснефть» и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть».

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали Соглашение о сотрудничестве между Компанией и регионом.

Соглашение направлено на взаимовыгодное сотрудничество сторон в целях развития экономики региона, решения социальных задач, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики Тюменской области.

В числе ключевых направлений сотрудничества – создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки Компании, обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.

Сотрудничество «Роснефти» и Правительства Тюменской области будет способствовать дальнейшему укреплению социальной стабильности в регионе.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть».

У крупнейшей нефтяной компании и сибирского региона уже есть опыт совместной работы – предыдущее соглашение действовало с 2019 года. За это время были достигнуты весомые результаты как в экономическом, так и в социальном направлениях развития.

Компания успешно реализует инвестиционный проект развития группы Уватских месторождений, целенаправленно работает над вовлечением в разработку новых месторождений для развития нефтедобычи, стабильно обеспечивает поступление значительных сумм налогов в бюджет области, наращивает объем инвестиций в проект и создает новые рабочие места.

В Тюменской области работает крупное добычное предприятие «Роснефти» - «РН-Уватнефтегаз», а также корпоративный научно-проектный институт. Реализация крупных проектов способствует развитию местных предприятий – они привлекаются в качестве поставщиков и подрядчиков.

Компания участвует в социальных проектах Тюменской области, способствует повышению качества жизни населения. За последние три года в регионе открыты три крупных спортивных объекта – уличные тренажерный и турниковый комплексы, скейтплощадка, несколько детских площадок.

Компания принимает непосредственное участие в развитии образования и подготовке квалифицированных кадров для нефтяной отрасли. В рамках сотрудничества с Тюменским индустриальным университетом обучает нефтяников по программам повышения квалификации, студенты проходят производственную практику на месторождениях Уватского проекта. За последние три года на работу в «РН-Уватнефтегаз» принято более 60 молодых специалистов, большинство из которых – выпускники вуза-партнера.

При поддержке компании в регионе открыто шесть компьютерных и робототехнических классов в общеобразовательных школах. В этом году ко Дню знаний еще в одной средней школе Тюменской области будет оборудован новый компьютерный класс.

Важное направление работы нефтяников – сохранение окружающей среды. Компания осуществляет экологический мониторинг производственных объектов месторождений Уватского проекта, в том числе с использованием БПЛА, сокращает потребление воды из природных источников в производственных целях за счет ее оборотного использования.

«РН-Уватнефтегаз» ведет системную работу по восстановлению лесных и водных биологических ресурсов региона. За последние три года благодаря предприятию реки Обь-Иртышского бассейна пополнились 6,5 млн мальков ценных пород рыб, а на территории Тюменской области было высажено 3 млн саженцев сосны. Предприятие уделяет особое внимание поддержке научных исследований в сфере сохранения окружающей среды и эколого-просветительской работе. С 2022 года нефтяники поддерживают исследования ученых, направленные на сохранение редких видов птиц и животных, в том числе лесного северного оленя.