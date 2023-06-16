Жительницы Тюмени приняли участие в шоу «Кулинарные детективы» на телеканале «Суббота!»

Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!».

На телеканале «Суббота!» продолжается показ реалити-квеста «Кулинарные детективы». Участники должны угадать блюдо по оставленным на кухне уликам и воссоздать его. Ведущий — шеф-повар Андрей Палесика.

Андрей Палесика: «Такого проекта нигде еще не было. Повара должны по уликам на кухне понять, какое блюдо было приготовлено. Интересно наблюдать за их сомнениями. Они не уверены на 100% в том, что готовят, и можно увидеть, как они ведут себя в стрессовой ситуации».

Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!».

Участницами нового выпуска стали Анастасия и Полина из Тюмени. Девушки сестры. Анастасия работает шеф-кондитером, а Полина учится в колледже.

По правилам пара участников, которая угадает блюдо и приготовит его лучше соперников, получит денежный приз. Удалось ли сестрам повторить рецепт шеф-повара и выиграть 100 тысяч рублей, можно увидеть 10 июня в 20:40 на телеканале «Суббота!». Премьера кулинарного детектива на телеканале «Суббота!» состоится 17 июня в 20:40.