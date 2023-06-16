Жителей Тюменской области предупредили о ночных заморозках с 17 по 19 июня

Метеорологи пообещали жителям холодное лето в 2023 году.
Фото: Татьяна Коркина
Синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов на юге Тюменской области. Ночью с 17 по 19 июня температура воздуха опустится ниже нуля, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.
– С 17 по 19 июня на юге Тюменской области местами ожидается заморозки. Температура от 0 до -5 градусов, – предупреждают тюменцев в ведомстве.
Напомним, метеорологи пообещали жителям холодное лето в 2023 году. Июньские заморозки ожидаются на юге Тюменской области на протяжении нескольких недель.
Мы рассказывали, как уберечь урожай от гибели в период падения температурного режима.