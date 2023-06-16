«Я знаю, где ты живешь»: в Тюмени есть лифты, в которых не нужно нажимать кнопки

Фото: Артем Сонсин.

В одной руке пакет с продуктами, в другой – ребенок, в третьей – велосипед для чада, в четвертой – планшет для срочной работы… Человеком с суперспособностями чувствуют себя молодые мамы, бизнесмены, фрилансеры и многие другие тюменцы, когда стоят перед дверью в подъезд, пытаясь найти ключ от домофона.

Бесключевой доступ – уже не ноу-хау для современных ЖК. Специальный ключ-метка за вас открывает дверь, как только вы подходите к подъезду. FaceID – еще одна технология, которая позволяет освободить руки.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» пошли дальше. В своих проектах они устанавливают лифты, которые автоматические спускаются на первый этаж, когда вы заходите в парадную.

Фото: Артем Сонсин.

Но и это еще не все. В первом цифровом жилом комплексе Сибири – микрорайоне «Домашний» – лифты поднимаются на ваш этаж сами. Как это работает? В управляющей компании можно привязать ваш телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вайфай. Вы заходите в лифт, он уже знает на каком этаже вы живете, за вас «нажимает» нужную кнопку – и вот вы уже в пути на нужный этаж.

Чтобы каждый житель чувствовал себя еще комфортнее, в ЖК создана безбарьерная среда. На входах в парадные нет ступеней и пандусов вплоть до лифтов. На пути из лифта до квартиры тоже нет никаких преград – на жилых этажах предусмотрена беспороговая дверь, закрепленная в открытом состоянии электромагнитным держателем. У людей с ограниченными возможностями или мам с колясками абсолютно свободный доступ в дом.

Фото: Артем Сонсин.

На улице также предусмотрены плавные спуски и переходы. На всей территории ЖК создана среда, чтобы и мамы с колясками, и дети с самокатами, и люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.

Цифровая среда ЖК не заканчивается в парадных. В каждой квартире уже установлен базовый комплект «умного дома». Он позволяет дистанционно включать и выключать свет, а также питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек, удаленно перекрыть воду. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.

Фото: Артем Сонсин.

Во дворах – беседки с подогревом и USB-розетками. На бульваре – арт-объекты с дополненной реальностью, помогающие узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще с сотней интересных событий и фактов.

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