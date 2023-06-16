В поселке Московский под Тюменью затягивается строительство новой школы с отделением для дошколят

Старая школа переполнена в три раза. Фото: Татьяна Коркина

В поселке Московский затягивается строительство новой школы, а в старой уже не хватает мест. Возведение долгожданной школы в Тюменском районе началось летом 2022 года с отделением для дошкольников. Начала строительства жители ждали больше семи лет. Речь шла о сдаче объекта не позднее июля 2024 года, но зимой жители узнали, что срок переносится еще на 12 месяцев.

В главном управлении строительства региона жителям Московского пояснили, что возведение учреждения образования ведется в соответствии с контрактом, по условиям которого предусмотрено финансирование на 2023-2025 год. Однако тюменцы бьют тревогу: старая школа уже переполнена в три раза, пишет «Мегатюмень».

– Законом Тюменской области от 1 декабря 2022 года № 77 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» средства на финансирование работ по строительству объекта распределены на 2023-2025 годы. В связи с этим 20 февраля этого года заключено дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта, предусматривающее изменение срока окончания работ до 2 июля 2025 года. В случае выполнения работ подрядной организацией опережающими темпами и при наличии достаточных средств областного бюджета в 2024 году сроки строительства могут быть пересмотрены, – сообщили в департаменте образования региона.

Необходимое оборудование для школы должна приобрести администрация Тюменского муниципального района.