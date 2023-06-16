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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:15

В Тюменской области товарняк задавил насмерть 58-летнего мужчину

Трагедия произошла вблизи станции Заводоуковская на 2236-м километре
Серафима Краснова
Трагедия произошла вблизи станции Заводоуковская на 2236 километре.

Трагедия произошла вблизи станции Заводоуковская на 2236 километре.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области утром 16 июня 58-летний мужчина попал под колеса грузового поезда. Он умер на месте. Трагедия произошла вблизи станции Заводоуковская на 2236-м километре 7 ПК. Прокуратура Тюменской области устанавливает обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования человека.

– Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – заявили в пресс-службе транспортной прокуратуры Тюменской области.

Предварительная причина трагедии – неосторожные действия самого погибшего, переходившего пути в неустановленном месте, уточнили в надзорном органе.