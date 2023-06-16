В Тюмени на объездной машинист бетоносмесителя получил перелом позвоночника в ДТП

Несчастный случай с машинистом бетоносмесителя компании ООО «Строй Капитал» произошел в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

Несчастный случай с машинистом бетоносмесителя компании ООО «Строй Капитал» произошел в Тюмени. На 29-м километре объездной 23 апреля 2023 года во время доставки бетона от поставщика на объект заказчика на подъеме дороги в результате повреждения колеса автомобиль перевернулся.

– От падения и удара об ограждение кабину кузова деформировало, машиниста прижало внутри, заблокировав выход из транспортного средства. В результате пострадавший получил закрытый компрессионный перелом одного из позвонков, – сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Тюменской области.

В ходе проверки была установлена причина аварии – неудовлетворительная организация производства работ. Работодателем не проведена оценка профессиональных рисков, связанная с возможным риском дорожно-транспортного происшествия. Также работник был допущен к работе без надлежащего обучения по охране труда. В ведомстве уточняют, что машинист не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.