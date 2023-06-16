В Тюмени власти выделили 4,4 млн рублей на разработку документации для разрушающегося ДК «Строитель»

Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени ищут компанию, которая сможет разработать проект на реконструкцию административного здания дома культуры «Строитель». Контракт опубликован на официальном сайте государственных закупок.

– Подрядчик должен разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, а потом сдать работы в управление капитального строительства, – говорится в документации.

Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года. В частности, в планы входит подготовка документов, на основе которых власти определят объемы предстоящих работ и затрат. За проектную документацию подрядчику предлагают почти 4,4 миллиона рублей.

Отметим, реконструировать ДК «Строитель» власти хотели еще в 2017 году. Даже был составлен проект с потенциальным объемом работ и тратами, на них было выделено почти 14 миллионов рублей. Однако документ едва прошел государственную экспертизу с четвертой попытки, планы были заморожены до лучших времен.