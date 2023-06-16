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НовостиОбщество16 июня 2023 4:18

В Тюмени власти выделили 4,4 млн рублей на разработку документации для разрушающегося ДК «Строитель»

Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года
Серафима Краснова
Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года.

Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени ищут компанию, которая сможет разработать проект на реконструкцию административного здания дома культуры «Строитель». Контракт опубликован на официальном сайте государственных закупок.

– Подрядчик должен разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, а потом сдать работы в управление капитального строительства, – говорится в документации.

Работы потенциальный подрядчик должен выполнить до мая 2024 года. В частности, в планы входит подготовка документов, на основе которых власти определят объемы предстоящих работ и затрат. За проектную документацию подрядчику предлагают почти 4,4 миллиона рублей.

Отметим, реконструировать ДК «Строитель» власти хотели еще в 2017 году. Даже был составлен проект с потенциальным объемом работ и тратами, на них было выделено почти 14 миллионов рублей. Однако документ едва прошел государственную экспертизу с четвертой попытки, планы были заморожены до лучших времен.