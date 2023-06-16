Погода на 16 июня 2023 года в Тюмени: вечером пройдет небольшой дождь с грозой

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

На территории Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода в виде грозы, дождя, града и ветра до 20 метров в секунду обрушится на юг региона в пятницу, 16 июня 2023 года. Согласно прогнозу синоптиков, в Тюмени и области в течение дня ожидается переменная облачность и температура воздуха +21…+26, местами до +28 градусов.

Ночью в последний день рабочей недели синоптики обещают кратковременные дожди и грозы с температурой воздуха от +5 до +10 градусов.

На выходных тюменцев ждет похолодание до +15 градусов днем, ночью в пределах +5...+8 градусов. В субботу и воскресенье в Тюмени будут идти дожди. Скорость ветра составит 8 – 14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.