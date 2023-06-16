Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 16 июня 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области резко изменилась ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки на территории региона были ликвидированы 18 природных возгораний. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Еще месяц назад от большого количества природных пожаров в регионе серьезно страдали некоторые села и другие населенные пункты.

На утро 15 июня 2023 года в Тюменской области действуют два лесных пожара, один из которых спасателям удалось локализовать на площади около 5 гектаров земли. 12 ландшафтных возгораний зафиксировано в регионе за минувшие сутки, девять из них удалось вся под контроль. К тушению огня привлечены 319 человек и 109 единиц техники.

16 и 17 июня в Ишимской авиазоне прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, который квалифицируется, как высокий. В Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается в эти дни пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень). Продолжается в Тюменской области авиационное и наземное патрулирование лесов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует противопожарный режим, его продлили до 24 июня 2023 года. Режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных возгораний был снят губернатором Тюменской области. Однако жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС.

Отметим, о природном возгорании жителей просят сообщать по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.