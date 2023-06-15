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НовостиЭкономика15 июня 2023 10:01

Александр Моор на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с главой Запорожской области

Взаимодействие с новыми регионами РФ для Тюменской области приоритетная задача
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 15 июня во время Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с главой Запорожской области Евгением Балицким.

– Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодёжной политики и охраны окружающей среды, – уточнил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

По мнению Александра Моора, взаимодействие с новыми регионами РФ для Тюменской области приоритетная задача. Сейчас наш регион помогает восстанавливать социальную инфрастуктуру в Краснодоне, власти договорились о сотрудничестве еще на форуме УрФО «Окно возможностей», который прошел в мае 2023 года.