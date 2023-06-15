Самолет до Санкт-Петербурга вернули на стоянку в Тюмени по техническим причинам

Командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку. Фото: Татьяна Коркина

Самолет до Санкт-Петербурга из Тюмени вернули на стоянку по техническим причинам. Командир воздушного судна не смог взлететь 15 июня, поэтому принял решение о возврате на стоянку. Полет осуществляла авиакомпания «Ямал».

«15.06.2023 06.31 (мск), аэропорт г. Тюмени. При рулении на предварительный старт, ИВПП 21, КВС принял решение о возврате на стоянку по тех. причине. ВС:CRJ2/M, рег. 67135, рейс LLM9705 Тюмень – Санкт Петербург. Эксплуатант АО АТК «Ямал», – пишут в Telegram-канале «Авиаинцидент».

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