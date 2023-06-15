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НовостиЗдоровье15 июня 2023 7:44

Тюменского онколога Наталью Франк наградил президент Владимир Путин

Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет
Серафима Краснова
Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет.

Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет.

Фото: Татьяна Коркина

Онколога Наталью Франк в Тюменской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ Владимира Путина. Постановление о присуждении награды появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет, работая в многопрофильном клиническом медицинском центре «Медицинский город». Врача поощрили за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и подготовку квалифицированных специалистов.

Напомним, что тюменский онколог Наталья Франк является заслуженным врачом РФ, долгое время возглавляла хирургическое отделение «Медицинского города». Окончила Тюменский медицинский институт в 1973 году по направлению «лечебное дело».