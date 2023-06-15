Тюменского онколога Наталью Франк наградил президент Владимир Путин

Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет. Фото: Татьяна Коркина

Онколога Наталью Франк в Тюменской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ Владимира Путина. Постановление о присуждении награды появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Франк на благо здравоохранения Тюменской области трудится почти 50 лет, работая в многопрофильном клиническом медицинском центре «Медицинский город». Врача поощрили за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и подготовку квалифицированных специалистов.

Напомним, что тюменский онколог Наталья Франк является заслуженным врачом РФ, долгое время возглавляла хирургическое отделение «Медицинского города». Окончила Тюменский медицинский институт в 1973 году по направлению «лечебное дело».