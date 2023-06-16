ФСБ ликвидировала крупный канал поставки героина в Тюменской области

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств. Была установлена причастность граждан России в составе преступной банды и по предварительному сговору к поставке наркотических веществ на территорию Тюменской области в особо крупном размере.

В Тюмени задержаны участники межрегионального преступного сообщества. Они готовились к сбыту очередной партии наркотического вещества – героина.

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

— Следственным подразделением РУФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), — рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление эпизодов и соучастников преступной банды.