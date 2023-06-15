В Ялуторовске мужчине выкололи глаз в местном кафе-магазине

На судебном заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего. Фото: Татьяна Коркина

Житель Ялуторовска остался без глаза после посиделок в местном магазине-баре. Суд вынес приговор в отношении Николая Михайлюка, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В материалах дела указано, что 3 февраля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе-магазине «BEER-Маркет», где закурил сигарету.

Пострадавший житель Ялуторовска сделал ему замечание, как и продавец магазина.

– Позже Михайлюк вызвал потерпевшего на улицу для разговора. В ходе ссоры с потерпевшим нанес последнему один удар по голове неустановленным предметом, обладающим рубящими свойствами и имеющим острую кромку. Данными действиями потерпевшему были причинены сквозное ранение левой глазницы и левого глаза с выпадением внутренних оболочек левого глаза и другие телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего.

Изучив материалы дела, суд вынес Михайлюку наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей стороне 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.