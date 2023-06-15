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НовостиПроисшествия15 июня 2023 5:26

В Ялуторовске мужчине выкололи глаз в местном кафе-магазине

На судебном заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего
Серафима Краснова
На судебном заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего.

На судебном заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего.

Фото: Татьяна Коркина

Житель Ялуторовска остался без глаза после посиделок в местном магазине-баре. Суд вынес приговор в отношении Николая Михайлюка, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В материалах дела указано, что 3 февраля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе-магазине «BEER-Маркет», где закурил сигарету.

Пострадавший житель Ялуторовска сделал ему замечание, как и продавец магазина.

– Позже Михайлюк вызвал потерпевшего на улицу для разговора. В ходе ссоры с потерпевшим нанес последнему один удар по голове неустановленным предметом, обладающим рубящими свойствами и имеющим острую кромку. Данными действиями потерпевшему были причинены сквозное ранение левой глазницы и левого глаза с выпадением внутренних оболочек левого глаза и другие телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На заседании подсудимый указал, что ему не понравилось грубое замечание потерпевшего.

Изучив материалы дела, суд вынес Михайлюку наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей стороне 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.